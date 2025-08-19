Successos
Investigació per quatre robatoris amb força en dos edificis d'Andorra la Vella
Els furts van donar-se diumenge el vespre
La policia investiga quatre robatoris amb força ocorreguts el diumenge al vespre en dos pisos de dos edificis d'Andorra la Vella. La investigació és molt recent i el cos evita parlar d'onada de robatoris, tot i que no ho descarta. Els edificis es troben allunyats l'un de l'altre. El cos de seguretat explica que en un edifici es van trobar marques a les portes, mentre que en l'altre aquestes no hi eren, fet que fa pensar que es podria tractar d'autors diferents. El que sí que és comú és el fet que en els quatre pisos, els inquilins estaven fora. La policia ha començat aquesta setmana a parlar amb els veïns dels edificis afectats i, per ara, tots apunten al fet que no van veure ni sentir res estany diumenge al vespre. La investigació pot anar per llarg, explica el cos de seguretat, i no es descarten nous robatoris.
Les marques a les portes són un mètode recurrent entre els lladres. Aquests posen silicona, cola, o marcadors de plàstics pràcticament invisibles a dalt o a baix de les portes per mirar si hi ha alguna persona en aquella casa. Si la porta s'obre, el marcador es trenca, mentre que si quan el lladre torna el marcador encara està intacte, vol dir que en aquell habitatge no hi ha ningú. La policia torna a recordar que si es veu algun marcador a les portes, cal avisar ràpidament al cos de seguretat.
