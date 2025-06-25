SEGURETAT
La policia alerta dels trucs dels lladres per robar a domicilis
El mètode més comú és deixar les portes de les cases marcades amb senyals transparents
La policia ha realitzat un vídeo per donar consells de seguretat per evitar robatoris durant les vacances d’estiu, entre els quals el més comú és el mètode de marcar les portes per entrar-hi mentre les persones deixen la casa sola. El mètode consisteix a col·locar a les portes dels pisos uns senyals transparents, que poden ser fragments de plàstic o bé fils de cola o silicona que fixen en el marc de la porta, i uns dies després tornen per veure si són a terra o s’han trencat, o bé es mantenen intactes, fet que indica que en aquell domicili no hi ha ningú. En aquest cas, els lladres, que acostumen a ser bandes organitzades i especialitzades en furts amb força, forcen el pany i entren, segons explica la policia.
El cos de seguretat demana que si alguna persona detecta els marcadors a la porta avisi la policia. També destaca la necessitat de tancar la porta amb doble volta de clau, així com mantenir la calma i no tocar res en cas de robatori, i alertar la policia “el més aviat possible”.
El primer que cal fer és, doncs, tancar amb clau la porta i si es té alarma, deixar-la connectada. També és important no fer difusió a les xarxes socials de la intenció de marxar, ja que els lladres ho poden veure i saber que la casa està buida. El cos afegeix que és rellevant no deixar objectes de valor a la vista així com no amagar les claus sota la catifa de l’entrada o a la bústia, “ja que poden ser localitzades amb relativa facilitat”. Finalment, també és important no desconnectar l’electricitat del tot, perquè el timbre funcioni i, en absències llargues, demanar a algú de confiança que comprovi l’estat del domicili.
AE ASSEGURA QUE EL COS ESTÀ "DESBORDAT"
En aquest sentit, Andorra Endavant creu, doncs, que la sensació d’inseguretat és, actualment, una problemàtica preocupant per als residents, ja que està en procés d’augment al Principat i és per aquest motiu que des del grup parlamentari reclamen un increment dels efectius policials. I no només això, sinó que el que es reivindica és que estiguin retribuïts d’una millor forma. Per tant, el principal reclam d’Andorra Endavant és que fa falta “alliberar-los de tasques administratives innecessàries, digitalitzar i simplificar procediments, i permetre que tornin a fer allò per al que han estat formats: garantir la seguretat de tothom”.