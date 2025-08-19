Mobilitat
Cues de més de dos quilòmetres d'entrada a Canillo i la Massana
Les retencions també es produeixen a l'N-145 a la frontera del riu Runer
Les retencions tornen a estar presents un dia més a la xarxa viària del Principat. Les cues afecten aquest matí la general 2 d'entrada a Canillo en sentit sud, on el trànsit dens supera els dos quilòmetres, així com la general 4 d'entrada a la Massana també en sentit sud, i també superant els dos quilòmetres. En ambdós casos les retencions afecten el centre de les parròquies i venen donades, sobretot, "per la quantitat de turistes que visiten aquells indrets", segons apunta el servei de mobilitat.
Les cues també afecten l'entrada al Principat per la frontera del riu Runer. L'N-145 pateix trànsit dens que comença prop d'Estelareny i finalitza una vegada travessada la frontera. Tot i les retencions, la frontera manté un dels dos carrils d'entrada tancats.
Tall entre la Dama de Gel i el pont de París
Les obres de FEDA Ecoterm i el comú d'Andorra la Vella provoquen el tall de trànsit al tram comprès entre la Dama de Gel i el pont de París. Aquest fet està causant retencions en la sortida del túnel del Pont Pla en sentit sud i provoca l'activació del semàfor vermell durant alguns minuts, "per evitar que es concentrin massa vehicles dintre del túnel", apunten des de mobilitat. En aquest sentit, les retencions també afecten el centre d'Andorra la Vella i d'Escaldes-Engordany.