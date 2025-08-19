Mobilitat
Tall de trànsit entre la Dama de Gel i el Pont de París per obres de FEDA
Les actuacions previstes s’emmarquen en la millora de les infraestructures de xarxa de calor i altres tasques de manteniment i renovació de serveis
El tram comprès entre la rotonda de la Dama de Gel i el Pont de París romandrà tancat al trànsit a partir del dilluns 19 d’agost a causa de treballs d’obres coordinats entre FEDA Ecoterm i el comú d’Andorra la Vella.
Les actuacions previstes s’emmarquen en la millora de les infraestructures de xarxa de calor i altres tasques de manteniment i renovació de serveis. Aquestes obres comportaran afectacions directes a la mobilitat en una de les vies amb més densitat de circulació de la parròquia.
Per minimitzar l'impacte en els desplaçaments, mobilitat recomana planificar amb antelació les rutes i els horaris, anticipar l'hora de sortida per evitar retards, evitar circular per la zona afectada i utilitzar vies alternatives com el túnel de les Dos Valires o l'avinguda Fiter i Rossell.