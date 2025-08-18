Mobilitat
Tallada l'N-260 a la Seu per esllavissades
El trànsit no circula en cap dels dos sentits de la marxa
La nacional 260 a l'altura de la Seu d'Urgell es troba tallada en ambdós sentits de la marxa a causa d'esllavissades. Així ho ha comunicat el servei català de trànsit en una publicació a les xarxes a tres quarts de nou del vespre, tot informant que el trànsit es troba tallat entre el quilòmetre 225 i 226. Les esllavissades serien provocades per les fortes tempestes d'aquesta tarda a la capital de l'Alt Urgell, que han deixat fins a 50 litres per metre quadrat en poca estona, i han provocat inundacions. La nacional 260 connecta la Costa Brava amb Aragó, creua tot el nord de Catalunya.
NACIONAL
La tempesta provoca inundacions a la Seu
Redacció