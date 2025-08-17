Protecció CIvil
Reactivada l'alerta per perill d'incendi molt alt
El nivell màxim se situa al centre i sud del país
El departament de Protecció Civil ha reactivat la prealerta per perill d’incendi a nivell 2 molt alt a la zona central i sud del país fins a 1.500 metres, d’acord amb la informació publicada pel cos de bombers al butlletí de perill d’incendi forestal. A la resta del país i fins a 2.000 metres el risc d’incendi és alt, és a dir, a nivell 1; i, per sobre dels 2.000 metres, el perill d’incendi és de nivell 0 baix o moderat. Aquesta segona alerta es preveu que s'allargui fins demà, i és causada per l'onada de calor que afecta el Principat, amb avís groc a tot el país fins demà a les sis de la tarda per temperatures que poden arribar fins als 34 graus a Andorra la Vella, o 31 graus a 1.500 metres.
Protecció Civil ha activat una sèrie de procediments preventius d'acord amb la campanya de prevenció d'incendis amb les restriccions de l'ús del foc en zones de barbacoa i la suspensió de les enceses de foc i el llançament de coets pirotècnics. El cos demana prudència a l'hora de dur a terme activitats a l'entorn natural i no fumar ni llençar burilles al bosc, així com trucar al telèfon d'emergències (112) en cas de detectar fum o foc.
El cos de seguretat també ha emès una sèrie de recomanacions per prevenir la calor, entre les quals destaca limitar les sortides i activitats físiques durant les hores de més calor, hidratar-se sovint i tancar finestres i persianes exposades al sol durant el dia, i obrir-les durant la nit. Protecció Civil també explica que és important romandre a les zones més fresques de la casa i preparar menjars lleugers.
El departament, en col·laboració amb el ministeri, ha traslladat consells d'autoprotecció específics a tots els centres de dia, llars de jubilats, centres sociosanitaris i altres entitats "per vetllar per una atenció adaptada d'aquests col·lectius".