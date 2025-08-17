Meteo
Cel enterbolit pel fum dels incendis de l'oest de la Península i la pols en suspensió
El servei meteorològic ha activat l'avís groc per altes temperatures fins demà a les sis de la tarda
El dia ha començat amb el cel enterbolit a causa de la pols en suspensió que es barreja amb el fum dels incendis de l'oest de la Península. Aquests focs han provocat la crema de més de 115.000 hectàrees, l'evacuació de milers de persones i tres morts. Es consideren els incendis més greus d'Espanya des de fa un segle i podrien arribar a ser els més greus de la història del país. El fum d'aquests focs, mogut pel vent, ja arriba fins a Irlanda, així com al nord-est de la Península.
Avís groc per altes temperatures fins demà a la tarda
El servei meteorològic ha activat l'avís groc per altes temperatures fins demà a les sis de la tarda. El termòmetre pot enfilar-se fins als 35 graus a la Borda Vidal o els 34 a la capital, en un dia que pot ser el més calorós del que portem d'estiu. La nit també ha estat càlida, amb temperatures mínimes que al centre del país no han baixat dels 18 graus. El valor més elevat s'ha registrat a Engolasters, amb una temperatura mínima de 19,8 graus. A partir de dimarts, les temperatures baixaran i tornarem a tenir tempestes de tarda.