Incendi provocat pel castell de focs de final de festa de la Massana
Una espurna va cremar uns matolls i una menjadora de palla al barri de Pui
El castell de focs de final de festa major de la Massana va provocar un ensurt als veïns del barri de Pui. Una espurna va caure sobre uns matolls i una menjadora de palla i va provocar que s'incendiessin. Per sort, els bombers havien desplegat dues dotacions per controlar els focs, una vinguda del parc de la Massana i l'altre del parc central, i ràpidament van aconseguir aturar les flames. Els fets van passar al voltant de dos quarts d'onze de la nit i els bombers van estar remenant la palla i ruixant el lloc fins a dos quarts de dotze, una vegada es va donar per extingit el foc.
L'espectacle pirotècnic estava autoritzat per les autoritats, ja que ahir el risc d'incendi era de nivell 1, que permet els focs artificials, així com les barbacoes, segons informa el cos de bombers.