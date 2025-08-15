Meteo
Màximes de 34 graus fins al dimarts
Les temperatures es normalitzaran durant la setmana vinent
Andorra està de nou en una ratxa càlida amb temperatures que arribaran a 34 graus, segons anuncia el Servei Meteorològic. La pujada dels termòmetres ha fet activar l'avís groc des d'aquest migdia fins al diumenge a tot el territori. El servei ressalta que es tracta d'una "excepcionalitat registrar màximes de 20 graus a 2.500 metres, 30 graus a 1.500 metres i fins a 34 graus a 1.000 metres, així com no baixar de 15 graus de nit". I adverteix que els propers tres dies el protagonisme serà per al "sol, la calor i la pols en suspensió".
Meteorologia indica que aquesta ratxa cálida serà més curta que les que han afectat el Principat aquest estiu i a partir de dimarts vinent les temperatures aniran a la baixa. El pronòstic és que els registres de calor "tendiran a normalitzar-se amb l'arribada d'una pertorbació del centre d'Europa".
NACIONAL
Protecció Civil suspèn l’alerta de perill molt alt d’incendi
Redacció
Les pluges no tornaran fins al dimarts, quan s'apunta que la formació de núvols pugui deixar algun ruixat després que ahir no arribessin les tempestes intenses que el Servei Meteorològic havia anunciat per a la tarda.