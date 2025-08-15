MÀXIMES DE 33 GRAUS EL CAP DE SETMANA
Protecció Civil suspèn l’alerta de perill molt alt d’incendi
El servei Meteorològic adverteix del repunt de les temperatures
Protecció Civil va informar que les pluges registrades dimecres a la tarda van permetre desactivar l’alerta per perill molt alt d’incendis forestals, vigent des de dilluns, i rebaixar el nivell del 2 al 0. El risc de foc és “baix o moderat” i no cal mantenir vigilància especial, va indicar ahir Protecció Civil.
Tanmateix, recorda que cal mantenir la prudència, ja que les temperatures tornaran a pujar. Les màximes previstes per als pròxims dies no arribaran a nivells d’onada de calor, però sí que es preveu un ascens dels termòmetres fins als 33 graus a la zona centre i sud del país.
El risc de foc descendeix de nivell 2 al 0 per les precipitacions
Segons el servei Meteorològic, ahir s’esperaven tempestes intenses a partir del migdia, amb avís groc actiu de dotze del migdia a nou del vespre. Finalment, els primers senyals de precipitació a Andorra durant les primeres hores de la tarda van tenir un caràcter tempestuós. Les màximes van arribar als 29 graus a Andorra la Vella i als 18 al Pas de la Casa, mentre que les precipitacions van donar pas a una nit “serena i estrellada”.
Meteorologia va avisar que avui i demà pujaran les temperatures i de nou activa l’alerta groga per calor per a la zona centre i sud d’Andorra. Els termòmetres registraran màximes de 33 graus i no es preveu que hi hagi més pluges fins dilluns, segons la informació meteorològica avançada ahir.