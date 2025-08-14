Demografia
La població s'enfila a 88.306 habitants
L'augment de colombians, peruans i argentins lidera el creixement de l'últim any
Andorra ha superat la barrera dels 88.000 habitants al juliol i ha arribat a 88.306 registrats, segons publica Estadística. El total de residents del mes passat suposa un increment del 2,2% en comparació amb l'any anterior, amb 1.908 persones més. La pujada respecte al juny és de 335 censats.
L'augment de la població torna a estar motivat per l'arribada de residents del col·lectiu altres nacionalitats, que registra un alça de 1.086 persones respecte al juliol del 2024. La variació més important és la de colombians, am un creixement del 27,3% en passar de 1.202 a 1.530 registrats d'aquesta nacionalitat. Gairebé el mateix percentatge de creixement dels habitants peruans, que passen de 712 a 906. I en el cas dels argentins l'increment anual és del 4,9% amb un total de 3.279 censats, 154 més dels que hi havia el juliol de l'any passat. Estadística indica que a més hi ha 410 persones d'altres nacionalitats, que eleven aquest col·lectiu a 9.583.
La pujada d'habitants deixa el total d'andorrans en 39.670, un 1% per sobre dels 39.284 del juliol anterior. La xifra d'espanyols passa de 20.480 a 20.853, un 1,8% més; la de francesos creix un 5,2%, de 3.811 a 4.011; i la de portuguesos segueix la tendència a la baixa amb una caiguda del 1,6%, ja que n'hi ha 8.611 pels 8.474 d'un any abans.
El que també continua en descens és el nombre de menors de 15 anys, amb un descens de l'1% en dotze mesos. L'informe assenyala que hi ha 9.759 infants residents al Principat i el juliol del 2024 n'eren 9.856. L'envelliment de la població es concreta a més en l'augment d'un 4,9% dels majors de 64 anys, que passen de 13.187 a 13.836 persones.
Canillo lidera el creixement
La parròquia de Canillo és la que ha guanyat més població percentualment en l'últim any. Estadística indica que el creixement ha estat d'un 5,9%, 351 residents nous que eleven el total a 6.277. La parròquia amb menys habitants del país, Ordino, és la segona en augment els darrers dotze mesos amb una pujada del 3,2%, 177 persones, per arribar a 5.633. L'ordre d'increment per percentatges segueix amb Encamp que suma 296 censats; la Massana, 254; Escaldes en guanya 299; Andorra la Vella 392; i Sant Julià, 139.
La xifra d'habitants publicada per Estadística se situa molt per sota dels 94.169 residents que té Andorra segons els registres comunals, que representa un 2,1% més dels 92.216 que tenien censats les parròquies el juliol del 2024.

