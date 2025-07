Andorra frega els 88.000 habitants

Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

La població ha tornat a augmentar al juny i s'enfila fins als 87.971 habitants, el que representa un creixement del 2,2% respecte al juny passat amb 1.875 residents nous, segons publica Estadística. L'increment més elevat segueix la tendència dels últims mesos i correspon a l'arribada de persones del col·lectiu d'altres nacionalitats, que suma 1.114 en un any, un 8% en la comparativa dels dotze mesos anteriors.

L'informe detalla que del juny del 2024 hi ha 330 colombians més, un 28,3% d'augment que situa el total en 1.496 residents d'aquest país. El segon ascens per percentatge és el 26,7% dels peruans, amb 187 habitants nous que deixen el total en 887. La comunitat hispanoamericana amb més població és la d'argentins, amb 3.200 registrats, i 177 més que el juny anterior. Estadística informa a més que hi ha 9.531 censats d'altres nacionalitats que no són les anteriors ni andorrans, espanyols, francesos o portuguesos, amb una pujada de 420 en un any.

La xifra d'andorrans és de 39.556 habitants, que representen el 45% de la població amb un augment del 0,9% en un any; la d'espanyols suma 20.828, un 1,8% d'increment; la de portuguesos baixa un 1,6% fins a 8.484; i la de francesos creix un 5,1% i se situa en 3.989.

La distribució dels nous residents per parròquies està liderada per Andorra la Vella en números absoluts, amb 416 habitants més, i per Canillo en percentatge. L'ascens en aquest cas és del 6%, en sumar 347 inscrits i arribar a 6.166 al juny passat pels 5.819 del juny del 2024. El creixement a Ordino frega el 3%, en passar de 5.455 a 5.611 censats, i a Encamp és del 2,3%, de 13.066 a 13.366 habitants, segons indica l'informe.

Envelliment de la població andorrana

L'envelliment de la població s'agreuja una mica més des del juny de l'any passat perquè els menors de 15 anys baixen de 9.880 a 9.786 residents. I alhora creixen els de més de 64 anys un 4,9% de 13.121 a 13.759. Els habitants d'entre 15 i 64 anys han pujat de 63.095 a 64.426, un 2,1% d'augment.

Els gairebé 88.000 residents que Estadística estima que viuen al Principat són menys dels que figuren als censos comunals que sumen 93.972 persones, un 2,1% més de les 92.010 que hi havia el juny del 2024.