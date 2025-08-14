TRACTORS A LA SEU
Els pagesos amenacen amb talls
Si la Generalitat no satisfà les seves demandes asseguren que els tractors tornaran a la frontera amb mesures més contundents
Els pagesos amenacen amb nous talls a Andorra si la situació als camps de Catalunya no millora. “Si hi ha més problemes, vindrem amb més mala llet”, va advertir ahir al Diari el coordinador territorial de comarques de muntanya d’Unió de Pagesos, Joan Guitart, després de la mobilització de la Seu d’Urgell. Els agricultors tenen la mirada fixa a Andorra, que consideren un objectiu estratègic per l’alta repercussió mediàtica que genera tallar la circulació entre dos països.
Guitart va explicar que la protesta va complir els objectius marcats per Unió de Pagesos, que eren fer sentir la seva veu davant les autoritats i els mitjans. “Quan tallem aquí a dalt, a zones properes a Andorra, ens escolten molt bé, perquè hi venen mitjans andorrans i catalans, i això ens beneficia”, va remarcar.
“Si veiem que hi ha més problemes, tornarem a protestar amb més mala llet”
Les autoritats catalanes també van escoltar i els pagesos es van reunir amb responsables territorials de la Generalitat per conèixer les propostes del Govern. Les pròximes accions dependran de com s’apliquin aquestes mesures en els mesos vinents. Si no hi ha millores, Guitart assegura que “estem preparats per tornar-hi i seguir treballant; la nostra força són els tractors i sabem que els podem utilitzar per fer talls”, va advertir. Entre les demandes, destaca la possibilitat que cada ramader pugui protegir el bestiar amb armes i l’establiment de millors controls sanitaris sobre la fauna salvatge.
““Quan tallem aquí a dalt venen mitjans andorrans i catalans, i això ens beneficia”
Afectació inesperada
La mobilització dels pagesos catalans a la Seu va acabar afectant els accessos a Andorra després que, al matí, s’ampliés el recorregut fins a l’N-145. Els manifestants van arribar a la rotonda d’Anserall cap a dos quarts d’una, provocant llargues retencions a l’entrada de la frontera del riu Runer. La marxa lenta de tractors i vehicles agrícoles va tornar després cap a la Seu d’Urgell, generant també cues de baixada. Tot i això, Guitart va qualificar l’afectació de “moderada” i va insistir que no pretenien obstaculitzar excessivament el trànsit.
Abans de començar la tractorada, els organitzadors van anunciar un canvi de recorregut: la protesta no es limitaria a l’N-260, com s’havia anunciat dilluns, sinó que s’estendria fins a la rotonda inicial de l’N-145 per dirigir-se cap a Andorra. Després, la marxa va tornar a la Seu per reunir-se amb representants de la Generalitat. Un cop finalitzada la trobada, els tractors van passar pel parc de bombers i van reprendre el camí per l’N-260 fins a la rotonda de l’N-145.
La decisió d'anar a la frontera es va prendre a última hora
En acabar el recorregut, els manifestants es van situar als vorals de la carretera en direcció Andorra, on van dinar i van exhibir les pancartes reivindicatives. Segons van explicar, van escollir aquell punt perquè és un moment del dia “en què passa molta gent per la carretera i ho hem d’aprofitar” per donar visibilitat a les seves reclamacions. La protesta va reunir una cinquantena d’agricultors vinguts de diferents zones de Catalunya, com ara les Terres de l’Ebre, Tarragona i Lleida.
Fauna salvatge
El motiu que va portar els agricultors i ramaders a ocupar les carreteres va ser la creixent superpoblació de fauna salvatge, que, segons va alertar Guitart, provoca “molts accidents de trànsit, danys greus als conreus i contagis als ramats”. Aquesta problemàtica, van advertir, fa temps que s’agreuja i, tot i les reiterades demandes del sector, no s’han aplicat mesures eficaces per revertir-la.
La responsable de comunicació d’Unió de Pagesos, Laia Angrill, va detallar que reclamen al govern català un canvi profund en la gestió de la fauna salvatge, ja que aquests animals poden transmetre malalties com ara la tuberculosi a bestiar que ha estat prèviament sanejat a la muntanya.
Demanen poder defensar els seus ramats d’animals salvatges amb armes
Segons Angrill, el protocol actual obliga a sacrificar tot el bestiar d’una explotació quan es detecta un sol cas de tuberculosi, mentre que a la fauna salvatge “se la deixa reproduir sense control”. Una situació que és especialment preocupant quan aquests animals s’acosten als ramats, els contagien i, finalment, la carn infectada pot arribar als humans. En aquest sentit, Angrill va insistir en la urgència d’aplicar mesures efectives i sostingudes.