França
L'elecció per escollir nou representant a la 'circumscripció andorrana' es farà el 28 de setembre
Els residents que desitgin participar es poden inscriure a la llista electoral consular d'Andorra fins el 22 d'agost
L'ambaixada de França a Andorra ha anunciat avui que l'elecció legislativa parcial de la 'circumscripció andorrana' es farà el 28 de setembre, i si cal una segona volta, aquesta tindrà lloc el 12 d'octubre. Els residents que desitgin participar en els comicis es poden inscriure a la llista electoral consular d'Andorra fins el divendres 22 d'agost.
Els comicis francesos parcials s'han convocat a conseqüència de la inhabilitació del diputat Stéphane Vojetta, per irregularitats detectades en els comptes de la seva campanya electoral. Vojetta representava la cinquena circumscripció dels francesos establerts a l’estranger, que inclou Espanya, Portugal, Mònaco i Andorra, on resideixen molts ciutadans francesos que el van elegir com a representant. La decisió, presa l'11 de juliol, implica la seva inhabilitació durant un any.