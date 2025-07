El diputat dels francesos d’Andorra, obligat a dimitir per irregularitats comptables

Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

El Consell Constitucional francès ha forçat Stéphane Vojetta, diputat de l’Assemblea Nacional, a abandonar el seu escó per irregularitats detectades en els comptes de la seva campanya electoral. Vojetta representava la cinquena circumscripció dels francesos establerts a l’estranger, que inclou Espanya, Portugal, Mònaco i Andorra, on resideixen molts ciutadans gals.

La decisió implica la seva inhabilitació durant un any per presentar-se a futures eleccions i suposa la pèrdua immediata del seu mandat parlamentari. Això deixa sense representació directa a l’Assemblea Nacional els residents francesos d’aquesta circumscripció, entre els quals els que viuen a Andorra.

Ara, el Consell Constitucional haurà de convocar una elecció parcial per designar un nou representant per a la circumscripció on hi ha Andorra.