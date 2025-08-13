Meteo
Avís groc per tempestes intenses i amb pedra aquesta tarda
La previsió alerta que les precipitacions seran més abundants que ahir
Les tempestes tornaran a ser protagonistes aquesta tarda. El Servei Meteorològic ha activat l'avís groc anunciant que les precipitacions seran "localment intenses i acompanyades de calamarsa, sobretot durant la segona meitat de la tarda" i destacant que seran més "generals i abundants" que les que es van registrar ahir a la tarda. L'alerta està activada entre les 15 i les 18 hores per les tempestes a tot el Principat, i des de les 6 a les 18 hores per calor per a la zona centre i sud del país.
Meteorologia assenyala que els sistemes de baixes pressions de les Illes Britàniques faran circular un front desgastat pel sud de França que provocarà el creixement de núvols i tempestes per la presència d'aire més fresc en altura. I especifica que ahir els ruixats van deixar acumulacions "en general minses, però localment intenses" com els 3,4 mm recollits a la Comella.
El servei explica que les temperatures avui es mantenen en "llindars d'avis groc" i es preveu que acabi al vespre, "amb la refrescada afavorida per les tempestes". I destaca que demà els registres de calor seran "el mínim de la setmana", tot i que encara seran superiors a la normal amb màximes de 33 graus. Els termomètres avui se situaran 5,5 graus per sobre dels paràmetres habituals, ahir van ser 7,7 graus superiors i demà, estaran 4 graus més alts dels habituals, segons detalla Meteorologia.