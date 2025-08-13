SERVEI METEOROLÒGIC
Les onades de calor apareixeran abans i seran més freqüents i duradores
La temperatura mitjana anual d’Andorra ha augmentat gairebé dos graus en mig segle
Les onades tòrrides seran més freqüents, intenses i primerenques. Així ho adverteix Guillem Martín, del servei Meteorològic, en declaracions al Diari. Una tendència que ja no és una excepció, sinó la nova normalitat climàtica. “Aquest any ja hem tingut dues onades de calor, la primera al juny. Cada vegada venen abans i poden repetir-se durant tres mesos seguits”, explica Martín.
“Les zones de muntanya són més vulnerables al canvi climàtic”
L’últim episodi va durar cinc dies i va deixar rècords absoluts de temperatura al Roc de Sant Pere (37,8 graus) i a la Comella (36,8 graus). Les pluges d’ahir a la tarda en van posar fi temporalment, però la previsió és que les temperatures tornin a enfilar-se a partir de divendres, amb una alta probabilitat d’una nova onada de calor el cap de setmana.
“Parlem d’un increment de 0,4 graus per dècada els últims cinquanta anys”
“Les temperatures han augmentat en els últims anys a Andorra. Estem parlant d’un increment de 0,4 graus per dècada en els últims cinquanta anys”, manifesta Martín. Això equival a gairebé dos graus més de temperatura mitjana anual en mig segle, un increment que situa el Principat per sobre de la mitjana global.
L'illa urbana
Les dades recollides aquesta setmana mostren que els rècords de temperatura només es van batre a les zones més urbanitzades, com ara Andorra la Vella i Escaldes-Engordany. “Els materials urbans absorbeixen més calor i tarden més a refredar-se”, indica Martín. La pèrdua de zones verdes i l’augment de superfícies impermeabilitzades intensifiquen encara més aquest efecte.
“Les zones de muntanya són especialment vulnerables al canvi climàtic per la major radiació solar i la menor capacitat d’adaptació dels ecosistemes d’alta muntanya”, apunta Martín, tot afegint que “hi haurà plantes que no s’acabaran d’adaptar a la nova realitat climàtica i l’únic que poden fer és pujar d’altitud”.
Per a Martín, la resposta depèn de reduir les emissions de gasos d’efecte hivernacle, fomentar l’estalvi energètic, limitar l’ús del vehicle privat i millorar l’eficiència dels edificis. “Qualsevol mesura per reduir gasos d’efecte hivernacle és bona”, insisteix. El meteoròleg recorda que aquestes accions han de ser globals, però que cada país, per petit que sigui, pot contribuir a mitigar el problema. Mentrestant, la realitat és que els estius a Andorra seran cada vegada més llargs, més calorosos i amb menys treva entre episodis extrems.