Andorra Telecom recicla més de 3.300 routers
La companyia està fent un desmuntatge manual per minimitzar els residus
Els 3.311 routers recollits per Andorra Telecom en la campanya de renovació d'equips han estat reciclats en un procés que es fa de manera manual per reduir "dràsticament el rebuig" i maximitzar la recuperació de materials reutilitzables, segons exposa la companyia. Els aparells retirats dels domicilis s'han portat a la planta de tractament especialitzada en la gestió de residus d'aparells elèctrics i electrònics (RAEE) a Andorra on se separen els diferents components, indica en un comunicat.
Andorra Telecom detalla que entre els components que es reutilitzen estan les carcases de plàstic, elements fèrrics i metàl·lics, cablejat de coure, dissipadors d'alumini i plaques electròniques "que s'envien a reciclar per recuperar terres rares i metalls valuosos". I recalca que amb aquest procés es "garanteix la traçabilitat i la correcta valorització dels materials".