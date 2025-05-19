La campanya de renovaci\u00f3 de routers, impulsada per Andorra Telecom, ha tingut "una acollida molt positiva" durant els primers dies. Prop de 600 clients, des del 7 de maig, han passat per la botiga per canviar gratu\u00eftament el seu equip per un model m\u00e9s avan\u00e7at. . El nou router, segons informa l'operadora, ofereix una connexi\u00f3 m\u00e9s r\u00e0pida i estable, pensada per respondre als increments de velocitat previstos a finals d'any. Totes les persones que fan el canvi reben una butlleta 'rasca i guanya', amb la possibilitat d'endur-se premis com una entrada per veure el MoraBanc Andorra o el Cirqye du Soleil, aix\u00ed com dispositius com un iPhone o un iPad.