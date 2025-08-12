Meteo
Nit tropical al centre del país
L'onada de calor acabarà avui amb ruixats
Andorra ha viscut avui la nit més càlida d'aquesta segona onada de calor amb registres de "nits tropicals per sobre dels 20 graus a tres estacions", la del Roc de Sant Pere, la Comella i Engolasters, segons ha fet públic Meteorologia. El servei destaca que el punt de control d'Engolasters, situat a 1.638 metres, ha marcat la tercera nit tropical seguida, el que iguala el rècord de nits tropicals seguides del juny del 2019. Uns registres que representen el màxim de nits tropicals continuades al Principat, destaca l'entitat.
El pronòstic del temps anunciava a primera hora del matí que l'onada de calor finalitzarà avui amb els ruixats que es preveuen per aquesta tarda. Tanmateix, Meteorologia ha actualitzat la previsió per informar que "les altes pressions i la situació canicular, amb pols en suspensió i calitja continuen sent les protagonistes i tot i que a la tarda creixeran núvols convectius, serà difícil que plogui".
Notícia pendent d'ampliació
NACIONAL
Alerta per la calor extrema
Iker Mons