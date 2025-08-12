ONADA TÒRRIDA
Alerta per la calor extrema
El servei Meteorològic manté per avui l’avís taronja al sud i al centre del país, es prohibeix fer foc a l’exterior i es tanquen algunes barbacoes
L’augment de les temperatures situa el país amb màximes de fins a 37 graus al sud i centre, mínimes per sobre dels 19 graus a la vall central i humitats relatives molt baixes. El servei Meteorològic va prorrogar d’ahir l’alerta taronja fins avui, mentre que Protecció Civil manté activada la prealerta per risc molt alt d’incendi a la vall central i sud, així com a la vall d’Ordino i Arinsal fins als 2.000 metres. La combinació de calor persistent, manca de precipitacions i vegetació eixuta va motivar la prohibició de fer foc a l’exterior, suspensió de pirotècnia i tancament de les graelles en berenadors. Ahir els bombers van sufocar dos incendis, un al bosc de Sispony i un altre al rec del Solà. Els efectius van rebre l’avís del primer incendi a tres quarts de set i van controlar el foc en pocs minuts, el qual va cremar 40 metres quadrats, mentre que el segon va ser apagat per un veí. Es desconeixen les causes dels dos focs.
“No veus tant la gent gran pel carrer. No poden caminar, s’ofeguen, i molts es queden a casa”
Confrontar la calor
Les altes temperatures situen el focus sobre la gent gran, col·lectiu especialment vulnerable. La presidenta de l’Associació de Gent Gran d’Escaldes-Engordany, Lola González, alerta que si “no l’aguantem nosaltres, imagina’t la gent gran”. “No els veus tant al carrer. No poden caminar, s’ofeguen, i molts es queden a casa tancats”, avisa González. Les llars i els centres de dia suposen l’única solució per als jubilats per l’aire condicionat; tanmateix, molts no el poden gaudir perquè no són capaços de sortir de casa. “Potser un ventilador costa poc, però molts no poden permetre’s comprar-lo amb les pensions que cobren”, alerta González, tot demanant que Govern hauria de fer un estudi per veure si les llars de les persones grans estan habilitades per als canvis de temperatures, tant altes com baixes, i que s’hauria de facilitar l’accés a aires condicionats domèstics.
“El canvi climàtic és una realitat. Aquest any ja costa dormir i això abans no passava”
A Sant Julià de Lòria, la Llar de Lòria és refugi climàtic des de l’1 de juliol. La consellera de Social, Eva Ramos, explica que l’ampliació horària de la Llar de Lòria –de les nou del matí a les vuit del vespre– va sorgir arran de l’onada de calor de l’any passat. “Vam pensar que calia un lloc on la gent gran que viu sola, o sense aire condicionat, pogués passar més estona en un ambient fresc. És totalment preventiu, no hem tingut cap cas de cop de calor”, detalla Ramos. “Abans venien sobretot a partir de les cinc de la tarda; ara hi ha qui hi passa tot el dia, fent activitats, jugant a cartes o simplement reposant”, destaca la consellera, tot indicant que el canvi climàtic és una realitat “inevitable” que ha provocat que “les estacions, tal com les coneixem, hagin desaparegut”.
Protecció Civil manté la prealerta per risc molt alt d’incendi
De cara al futur, estudien instal·lar tendals en espais públics sense ombra, com ara la plaça Rocacorba o la plaça de la Germandat. “El canvi climàtic és una realitat. Aquest any ja costa fins i tot dormir a Andorra, i això abans no passava”, assegura Ramos. La consellera espera marcar precedents en termes de refugi climàtic a Andorra.
A la Massana, els horaris de la casa pairal es van adaptar per les necessitats de la gent gran a patir de la tarda. “Si fa molta calor, alguns marxen a segones residències, a la platja o a zones altes de la parròquia. Nosaltres sempre som aquí si ens necessiten”, assegura Clàudia García, cap del departament de Social del comú, tot indicant que realitzaran una campanya per recordar als usuaris que l’espai està disponible. “Els recordem de beure aigua, evitar les hores de més sol o abaixar persianes per evitar la calor”, apunta Garcia. A més, el comú va instal·lar dos jocs d’aigua al Prat Gran perquè els infants puguin refrescar-se i jugar.
El comú d’Escaldes-Engordany també va realitzar una iniciativa puntual d’obrir la piscina de manera gratuïta divendres 8 d’agost per l’avís groc del servei Meteorològic. Ara, però, plantegen la possibilitat de continuar amb la gratuïtat del servei aquests dies amb avís taronja. La consellera d’Esports, Laura López, explica que avui es mantindrà la gratuïtat en espera de si s’ha d’ampliar més dies. “Amb aquest canvi climàtic, un any podem fer una mesura excepcional, però si és any rere any, hem de fer previsió. Estem a la vall central, és un forn. Hem de fer un cop de cap per a l’any vinent”, alerta la consellera.