DEMANEN CONTROL SOBRE ELS ANIMALS SALVATGES
Marxa lenta de tractors demà a la Seu
Els pagesos volen que l’afectació al trànsit sigui mínima durant el recorregut de la tractorada
Els pagesos catalans tornen a sortir a les carreteres de la Seu per reclamar millores en el seu sector. Aquest cop ho faran demà amb una marxa lenta que afectarà el trànsit a la carretera N-260, a l’altura del polígon de Montferrer, a les 11.30 hores. L’objectiu és arribar a les oficines dels serveis territorials d’Agricultura a l’Alt Pirineu i Aran, situades al passatge Alsina de la capital urgellenca.
El coordinador territorial de comarques de muntanya d’Unió de Pagesos, Joan Guitart, va indicar que, a diferència d’altres ocasions en què s’havien fet talls totals que van durar hores o dies, la intenció dels pagesos és “no afectar gaire el trànsit”. El recorregut es preveu que duri uns 45 minuts i, un cop a les oficines d’Agricultura de la Generalitat, els manifestants faran una aturada per exposar les reivindicacions abans de desfer el camí.
Segons Guitart, la tornada es farà per l’exterior de la via per intentar no dificultar excessivament la circulació. A més, hi haurà dispositius dels mossos d’esquadra per oferir vies alternatives i garantir un trànsit fluid dins del possible. “La idea de la protesta és que se’ns vegi, que tingui ressò mediàtic i que la gent sigui conscient de la problemàtica que estem patint amb els animals salvatges”, va explicar Guitart, que va apuntar que el lloc escollit es deu a l’ubicació de les oficines de la Generalitat.
La superpoblació d’animals perjudicials per a les collites i els ramats és el motiu principal que ha portat els pagesos a mobilitzar-se. El col·lectiu reclama un major control de la fauna i una gestió efectiva i justa dels danys que provoca al sector. Guitart va denunciar que la situació està fora de control. “El que més ens afecta són els senglars, però també hi ha cérvols i altres animals que malmeten les collites”, va lamentar. “Les plantacions ja depenen de factors externs, com ara si plou prou o fa bon temps, però ara, a més, tenim el problema afegit que poden arribar animals salvatges i destrossar-les.”
L’elevat nombre de senglars i cérvols, a més, suposa un perill a la carretera, ja que sovint provoquen accidents. I, per si no fos prou, també és un problema de salut pública. Guitart va apuntar que tots els ramaders passen controls periòdics per assegurar que els caps de bestiar no tenen tuberculosi bovina. Tanmateix, l’alta presència d’animals salvatges, que poden ser portadors de la malaltia, fa que augmentin els casos, fet que pot acabar sent un problema per als humans, que són els consumidors finals de la carn.
Avisen que si no s’escolten les demandes, prendran noves accions
La manifestació de dimecres serà, a priori, tranquil·la, però Guitart va advertir que el to podria canviar si les autoritats catalanes continuen sense atendre les demandes del sector. En aquest cas, es podrien prendre mesures més contundents en futures protestes, tot i que no va especificar quines.
La mobilització també es farà a Girona, amb una concentració davant la seu de la Generalitat.