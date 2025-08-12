Protesta
Govern manté converses per minimitzar l'impacte de la marxa lenta de tractors
La mobilitzacio afectarà la N-260 de Montferrer a la Seu
El ministre portaveu, Guillem Casal, ha mantingut converses amb els organitzadors de la marxa lenta dels pagesos catalans prevista per a demà per minimitzar l'impacte de la mobilització en la mobilitat. Casal també ha traslladat el missatge del Govern al conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya, Òscar Ordeig. "Tenim entès que no es vol tallar el trànsit en aquestes dates del pont de la Mare de Déu d'Agost. Per tant, preveiem que es deixi circular els turistes que ens puguin venir a veure en aquest cap de setmana llarg", ha explicat el ministre aquest migdia en declaracions als mitjans. Els pagesos faran una marxa lenta que afectarà el trànsit a la carretera N-260. Els tractors sortiran del polígon de Montferrer a dos quarts de 12 del migdia i l'objectiu és que arribin a les oficines dels serveis territorials d'Agricultura de l'Alt Pirineu i Aran, a la capital urgellenca. El sector reclama més mesures per controlar la sobrepoblació d'animals salvatges, com ara senglars i cérvols.
Marxa lenta de tractors demà a la Seu
