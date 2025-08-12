Successos

Apagat un foc a la mateixa zona de l'incendi de Sispony

La ràpida acció dels bombers ha evitat que les flames es propaguessin

Dos camions de bombers, el cotxe del cap de guàrdia i un vehicle dels agents comunals a l'incendi de Sispony ahir.Fernando Galindo

Publicat per
Redacció
Andorra la Vella

Creat:

Actualitzat:

Etiquetes:

Bombers ha apagat un altre petit foc que s'estava originant aquesta tarda, poc després de les set, a la mateixa zona que va cremar ahir a Sispony. Els bombers de la Massana, que estaven revisant la zona, han vist com s'encenia un altre foc molt a prop d'on es va originar el d'ahir, i gràcies a la ràpida acció dels agents antiincendis s'ha pogut evitar un mal major. 

tracking