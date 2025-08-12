Successos
Apagat un foc a la mateixa zona de l'incendi de Sispony
La ràpida acció dels bombers ha evitat que les flames es propaguessin
Bombers ha apagat un altre petit foc que s'estava originant aquesta tarda, poc després de les set, a la mateixa zona que va cremar ahir a Sispony. Els bombers de la Massana, que estaven revisant la zona, han vist com s'encenia un altre foc molt a prop d'on es va originar el d'ahir, i gràcies a la ràpida acció dels agents antiincendis s'ha pogut evitar un mal major.
