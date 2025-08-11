Protecció Civil
Bombers alerta del perill molt alt d'incendis
El risc se situa a la vall central i al sud del país
Protecció Civil ha activat una prealerta per perill d'incendi molt alt al fons de vall de la zona central i sud del país, fins a 1.500 metres. El cos de Bombers ha publicat el butlletí de perill d'incendis, on també s'informa que fins als 2.000 metres el risc és alt, i per sobre és moderat o baix. En aquest sentit, el cos de seguretat ha activat una sèrie de procediments preventius com la suspensió de les enceses de foc, el llançament de coets pirotècnics i les restriccions de l'ús del foc en les zones de barbacoa.
El comú d'Andorra la Vella ha estat el primer en anunciar el tancament dels punts de foc del berenador de la Comella. Tot i que el berenador romandrà obert, "els punts de foc es mantindran tancats a partir d'avui i fins que disminueixi el risc", explica el comú a través de les xarxes socials.
El comú d'Escaldes-Engordany també ha anunciat el tancament de les graelles dels berenadors de la parròquia fins a nou avís.
Temperatures molt altes
El risc d'incendi ha augmentat perquè Andorra continua sota l'efecte d'una massa d'aire molt seca i acumula dies amb temperatures molt altes per l'època de l'any acompanyades d'humitats molt baixes amb escassa o nul·la precipitació. Aquesta situació ha provocat l'activació de l'alerta taronja per altes temperatures per part del servei meteorològic. Andorra està en valors "d'onada de calor" com ahir, quan es van assolir els 37 graus al sud i al centre del país. La zona nord es manté en alerta groga avui i demà i dimecres no hi haurà cap avís actiu en aquesta zona del Principat.
Redacció