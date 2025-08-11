MÈTEO
L'alerta taronja per altes temperatures s'amplia a demà
El risc d’incendis se situa en nivell u a la zona sud i central del país
L'avís taronja per altes temperatures que havia d'acabar avui es prorroga a demà, segons ha anunciat el Servei de meteorologia aquest matí. La previsió ahir era que dimarts hi hagués una baixada dels termòmetres però el pronòstic indica que no serà fins dimecres quan "la possibilitat de tempestes refrescaria lleugerament i baixaríem a l'avís groc". El servei remarca que Andorra està en valors "d'onada de calor" i s'assoliran màximes de 35 graus avui i demà, amb la possibilitat de tempestes a la tarda.
El termòmetres ahir es van enfilar més i van arribar als 37 graus al sud i al centre del país. La zona nord es manté en alerta groga avui i demà i dimecres no hi ha haurà cap avís actiu en aquesta zona del Principat.
Mínimes superiors als 19 graus a la vall central i als 15 en parròquies altes
Protecció Civil ha activat també una prealerta després de l’emissió de l’avís taronja per onada de calor. Segons s’apunta, la persistència de les altes pressions i la massa d’aire càlid continua aportant unes temperatures altes per a l’època de l’any. Avui encara es podran registrar temperatures màximes de 37 graus a la Borda Vidal, 35 graus al Roc de Sant Pere o 32 graus a les Salines, amb mínimes superiors als 19 graus a la vall central i als 15 en parròquies altes.
Les altes temperatures han fet que augmenti el risc d’incendis i que s'hagi activat una alerta per perill molt elevat avui, el que comporta la prohibició de fer foc a l'exterior. Protecció Civil informava ahir que el nivell d'incendis se situava en el nivell u només a la zona sud i central del país, així com a la vall d’Ordino i Arinsal, fins als 2.000 metres. Les altes temperatures, amb humitats relatives molt baixes durant el dia i que no es recuperen durant la nit, poden mantenir el nivell actual de perill d’incendi o fins i tot incrementar-lo si aquestes condicions persisteixen.
Bombers alerta del perill molt alt d'incendis
