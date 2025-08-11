Solidaritat
Andorra amb Palestina troba poc suport al Principat
L'associació ha canviat de nom i s'ha globalitzat
Andorra amb Palestina ha trobat poc suport al Principat, motiu pel qual ha decidit canviar el nom a l'associació, ara Hope Palestina, i globalitzar-se. Així ho han anunciat aquest matí, tot apuntant que la xarxa està formada per 15 voluntaris de diferents països a banda d'Andorra, entre els quals destaquen Espanya, Argentina, Bèlgica o els Estats Units. L'associació confia en el fet que el Govern reconegui l'estat de Palestina "com a acte de compromís ètic amb la dignitat dels pobles i els drets humans", i afirma que estan desenvolupant una pàgina web internacional "que visibilitzarà les històries reals i permetrà l'apadrinament ètic i transparent de famílies palestines".
Hope Palestina continua la tasca de l'associació predecessora, fent de pont directe entre famílies palestines i persones que desitgen ajudar. "No gestionem diners, les donacions es fan de manera directa entre donant i família, un cop verificada la situació", remarca el grup. Actualment, hi ha 19 famílies que reben ajuda directa i més de 30 que es troben a l'espera de ser validades. "Comptem amb un contacte a Palestina, també voluntari de l'equip, que proporciona dades verificades diàriament segons el ministeri de Salut de Gaza, cosa que garanteix la transparència i la veracitat de les accions", explica l'associació.
