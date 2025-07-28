Entitats
Neix l'associació Andorra amb Palestina
L'entitat ajuda a vuit famílies que estan passant per situacions extremes
L'associacionisme compta avui amb una entitat més. Diverses persones s'han ajuntat per crear l'associació Andorra amb Palestina amb la voluntat "d'ajudar directament famílies palestines que estan passant per situacions extremes", exposa l'organització. Actualment, l'associació ajuda a vuit famílies, amb l'objectiu de poder donar suport a més persones que ho necessitin. Per aquest motiu, demanen "més mans, més ulls i més cors. Volem que la ciutadania sàpiga que hi ha alguna cosa que sí que es pot fer".
La iniciativa es coordina a través d'un grup de WhatsApp i un perfil d'Instagram on es comparteixen les històries de les famílies i els enllaços per ajudar-les. L'associació remarca que "no gestionem fons. Simplement, facilitem el vincle entre qui necessita ajuda i qui la pot oferir".