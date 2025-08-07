Meteo
El primer juliol més fred que el juny
La màxima han estat 35 graus el 16 de juliol
El juliol ha estat un mes "normal" per les temperatures perquè la mitjana registrada a la central hidroelèctrica de FEDA ha estat de 19,7 graus amb una anomalia de 0,3 graus positius, segons informa Acció Climàtica. El que s'ha produït per primera vegada des de que hi ha registres és que el juliol ha estat menys càlid que el juny. L'informe indica que s'han registrat 19 dies considerats d'estiu, perquè els termòmetres han sobrepassat els 25 graus, i destaca que no hi havia un juliol amb menys dies d'estiu des del 2014.
El registre màxim han estat 35 graus el 16 de juliol a la Borda Vidal i el mínim, 0,2 graus a les Fonts d'Arinsal, on l'estació està a 2.681 metres d'alçada. Les jornades de més calor van ser entre el 16 i el 18 de juliol, i a partir del 20 hi va haver dotze dies consecutius de temperatures inferiors a la mitjana climàtica, a causa del vent de nord, assenyala l'informe. I precissa que aquesta situació no es donava des de l'estiu del 2021 i que el mes passat tampoc hi va haver cap glaçada, com succeix en aquest mes també des del 2021.
Pluges normals
El butlletí mensual d'Acció Climàtica recull que les pluges han assolit nivells normals per al juliol amb 62,1 mm a l'estació de FEDA. Les precipitacions s'han concentrat en la primera meitat del mes i han estat més quantioses al sud-est del Principat, amb l'estació de Perafita (135,5 mm) al capdavant, i una mitjana de 75 mm en el conjunt de les estacions.
El tipus de precipitacions ha estat tempestuós amb un registre màxim en 24 hores de 28,2 mm el 4 de uliol a l'estació d'Envalira. I dos episodis de pluges destacats. El primer el 2 de juliol a Aixàs, amb 23,7 mm acumulats, i el segon el 12 de juliol amb 20,4 mm a Sorteny.
Acció Climàtica detalla a més les dades de vent, amb ratxes màximes a fons de vall del 2 al 6 de juliol en jornades de tempestes i pics de 74 quilòmetres per hora al Roc de Sant Pere. La velocitat més alta del vent registrada durant el juliol a tot el país van ser els 99,4 quilòmetres per hora del 29 de juliol a les Fonts d'Arinsal.