L’avís groc per calor s’allarga fins diumenge per temperatures de fins a 36 graus

Les màximes arribaran avui als 34 graus i s'espera que continuïn en augment durant els pròxims dies

Redacció
Andorra la Vella

El Servei Meteorològic d’Andorra ha anunciat l’extensió de l’avís groc per temperatures elevades, activat inicialment dimarts 5 d’agost, i que s’havia de desactivar divendres 8 d'agost. Segons la previsió actualitzada, l’alerta es mantindrà activa fins diumenge, davant la persistència de l’episodi de calor.

Les màximes arribaran avui als 34 graus i s'espera que continuïn en augment durant els pròxims dies, amb un pic previst divendres, quan els termòmetres podrien enfilar-se fins als 36 graus.

El Servei meteorològic atribueix aquesta situació a la manca de dinamisme atmosfèric, que afavoreix la permanència d’una dorsal anticiclònica i una massa d’aire càlid damunt el territori. Tot i això, no es descarten ruixats de tarda a finals de setmana, especialment divendres, que podrien contribuir a un lleuger descens de les temperatures.

