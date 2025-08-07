Meteo
L’avís groc per calor s’allarga fins diumenge per temperatures de fins a 36 graus
Les màximes arribaran avui als 34 graus i s'espera que continuïn en augment durant els pròxims dies
El Servei Meteorològic d’Andorra ha anunciat l’extensió de l’avís groc per temperatures elevades, activat inicialment dimarts 5 d’agost, i que s’havia de desactivar divendres 8 d'agost. Segons la previsió actualitzada, l’alerta es mantindrà activa fins diumenge, davant la persistència de l’episodi de calor.
Les màximes arribaran avui als 34 graus i s'espera que continuïn en augment durant els pròxims dies, amb un pic previst divendres, quan els termòmetres podrien enfilar-se fins als 36 graus.
El Servei meteorològic atribueix aquesta situació a la manca de dinamisme atmosfèric, que afavoreix la permanència d’una dorsal anticiclònica i una massa d’aire càlid damunt el territori. Tot i això, no es descarten ruixats de tarda a finals de setmana, especialment divendres, que podrien contribuir a un lleuger descens de les temperatures.
