SALUT
Govern vol aprovar una llei contra el consum de tabac abans d’acabar l’any
Les mesures previstes seran amb relació a la informació i conscienciació de la població
El Govern treballa per aprovar una llei antitabac abans d’acabar l’any. La iniciativa busca combatre les elevades xifres de consumidors del Principat. Un percentatge del 36,4% de la població que situa el país en desena posició del rànquing mundial, segons World Population Review. El ministeri de Salut té previst presentar el projecte de llei d’aplicació del conveni marc contra el tabac durant el 2025. El text, en què Salut treballa conjuntament amb el ministeri de Medi Ambient i el de Finances, inclourà mesures “en relació amb la informació i conscienciació del públic per a la prevenció i l’abandonament del tabac. La normativa girarà entorn d’incidir en la “comercialització i promoció” del producte. A més, també es pretén promoure una major “protecció del medi ambient” amb la legislació, segons han fet saber fonts oficials de l’executiu.
Un percentatge del 26,4% de la població consumeix tabac al Principat
Conveni de l'OMS
La normativa antitabac ja va ocupar una posició rellevant en el marc de les negociacions de l’acord d’associació per l’apropament amb la Unió Europea ara fa set anys. En la mateixa línia de treball, així, el Govern va aprovar l’adhesió al Conveni marc de l’Organització Mundial de la Salut per al control del tabac el 12 de desembre del 2019, el primer tractat mundial de salut pública. En aquella ocasió, la normativa havia d’implicar canvis en la fabricació, la presentació, la publicitat i la venda del tabac per tal d’incidir en els efectes nocius que fumar provoca per a la salut. Les mesures en matèria de publicitat s’havien de centrar, fonamentalment, en modificacions en l’etiquetatge dels paquets de cigarretes per tal d’introduir la traçabilitat i l’avís dels riscos que suposa fumar. L’objectiu principal del conveni suposa protegir el dret a la salut de les persones per combatre l’epidèmia del tabaquisme.
La llei pretén promoure una major protecció del medi ambient
El Govern assegura que el ministeri liderat per Helena Mas, juntament amb d’altres corporacions, treballa constantment en la lluita contra el tabac. I és que des dels diversos departaments es “duen a terme periòdicament accions entorn del tabac amb l’objectiu d’afavorir la salut pública”. Entre les iniciatives empreses pel ministeri de Salut s’ha elaborat al llarg dels darrers mesos l’Enquesta nacional de salut d’Andorra, en què s’inclouen dades oficials sobre el consum de tabac. Els resultats del projecte es faran públics al setembre.
NACIONAL
Redacció