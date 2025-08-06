ESTUDI DE 'WORLD POPULATION REVIEW'
El tabaquisme femení situa Andorra entre els països amb més fumadors
El Principat ocupa la desena posició mundial, amb un 36% de consumidors
Andorra ocupa la desena posició en el rànquing mundial de països amb més consum de tabac, segons les dades del 2025 publicades per World Population Review. Un 36,4% de la població andorrana fuma, un percentatge molt superior a la mitjana europea i que situa el país per davant de França (34,6%) i Espanya (27,8%).
Crida especialment l’atenció la diferència per sexes: a Andorra, el 39,3% de les dones fumen, enfront del 33,5% dels homes. Aquesta situació inverteix la tendència habitual a escala global, en què la prevalença masculina és, en general, molt superior. A França, per exemple, les xifres són gairebé equilibrades (35,2% homes i 34% dones), mentre que a Espanya també es mantenen properes (28% i 27,5%, respectivament).
Els països amb les taxes més altes de tabaquisme són Nauru (46,7%), Myanmar (42,3%), Sèrbia (39%) i Bulgària (38,8%). En alguns casos, com ara Indonèsia, la bretxa de gènere és abismal: el 74,5% dels homes fumen, davant només un 3% de les dones.
En aquest context, Andorra destaca tant pel percentatge global com per la forta presència femenina entre els fumadors. Els resultats del Principat s’explicarien per la facilitat d’accés al tabac, els preus assequibles i una percepció social menys restrictiva.
Tot i les tendències mundials, que indiquen una disminució progressiva del consum gràcies a campanyes de conscienciació i polítiques restrictives, el cas andorrà continua sent un motiu d’alerta. Les autoritats sanitàries acostumen a insistir en la necessitat de reforçar els programes de prevenció, especialment entre els col·lectius més joves i les dones, en què el consum és proporcionalment més elevat que en molts altres països europeus.