FUNCIÓ PÚBLICA
Els funcionaris accepten a contracor la pujada, que consideren insuficient
Els sindicats consideren que l’increment no serà suficient per atraure nous treballadors públics i que encara queden molts punts per tancar
Els funcionaris consideren que l’augment salarial pactat amb el Govern és “de mínims”, “no respon a la realitat” i, en línies generals, es queda curt tenint en compte la situació actual de l’administració pública. Fonts sindicals consultades pel Diari coincideixen a assenyalar que els increments “no són suficients” i que la millora salarial prevista no serà prou atractiva per captar nou talent.
“Segurament no serà una millora suficient per als nous aspirants, però hem d’assumir el que el Govern està disposat a gastar”, va lamentar un representant sindical. A parer seu, si no hi ha un canvi més profund en les condicions laborals i retributives, molts concursos públics i edictes continuaran quedant deserts, malgrat l’augment anunciat.
Altres fonts implicades directament en les negociacions apunten que la pujada “respon a una actualització de salaris a preu de mercat”, però consideren que no compensa la suspensió del GAdA i la manca de creixement salarial acumulada en els darrers anys. Dues reivindicacions que, segons apunten, hauran d’estar damunt la taula quan s’iniciï el debat sobre la futura carrera professional dels treballadors públics.
Una altra de les qüestions que genera més malestar són els complements específics que reben els cossos especials. Els sindicats consideren que també cal una reforma d’aquests complements, que consideren obsolets. Les converses per revisar aquest sistema complementari haurien de començar al setembre, un cop s’hagi tancat l’acord salarial actual.
Un escenari mixt
El preacord tancat entre el Govern i els sindicats dels treballadors públics preveu un increment salarial mitjà de l’11,05%, segons va explicar ahir el ministre Guillem Casal. La millora es calcularà en funció del nivell que ocupa cada treballador i variarà segons el cos de funcionaris al qual pertanyi. Tot i això, l’augment serà lineal i no tindrà en compte l’antiguitat, fet que implica, per exemple, que un agent de policia amb cinc anys d’antiguitat rebrà el mateix increment que un company amb només dos anys, sempre que ocupin el mateix lloc de feina.
Ara bé, l’antiguitat sí que es tindrà en compte a l’hora de repartir el romanent dels 12,8 milions d’euros destinats a aquesta primera millora salarial. El Govern estima que sobraran uns 700.000 euros i seran aquests els que es destinaran a compensar, parcialment, els anys de servei.
NACIONAL
13,5 milions per als sous públics
Àlex Ripoll
A l’última reunió, els funcionaris van escollir el model de distribució. L’escollit va ser un híbrid entre l’escenari 1 i l’1.1 –com es mostra a la imatge–, que preveu percentatges diferents segons l’antiguitat. Les xifres que rebrà cada treballador per antiguitat, però, encara s’han de definir a les pròximes reunions, però s’espera que no siguin gaire substancials a causa de la quantitat restant.