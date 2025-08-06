Consell de ministres
La pujada mitjana de sous dels funcionaris serà de l'11,05%
La compensació serà superior per als treballadors públics amb més antiguitat
El preacord tancat entre el Govern i els sindicats dels treballadors públics contempla una mitjana d'increment salarial de l'11,05%, segons ha explicat el ministre Guillem Casal aquesta tarda. El portaveu de l'executiu ha donat petits detalls sobre l'entesa anunciada ahir pel Govern on va informar que la millora de sous a la Funció Pública tindrà un cost de 13,5 milions i que la pujada era d'un 10%.
Casal ha indicat que la revalorització es farà en funció del nivell que ocupa cada treballador públic amb un percentatge d'augment sobre el salari base de cada categoria "i serà el mateix independentment de l'antiguitat que tingui". Un criteri que "respon a les demandes dels sindicats i és equitatiu", ha afegit el ministre. El portaveu de l'executiu ha precissat que 12,8 milions es destinaran a cobrir aquesta revalorització de les remuneracions i els 700.000 euros restants seran per als empleats "de més antiguitat".
NACIONAL
13,5 milions per als sous públics
Àlex Ripoll
El titular de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia ha recordat que l'acord se signarà al setembre i ha comentat que llavors es donaran a conèixer exactament els percentatges de pujada que s'aplicaran a cada nivell i cos especial.