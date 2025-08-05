Successos
El youtuber resident Xavi Esquerigüela denuncia un robatori a Barcelona
El creador de continguts va perdre articles per valor d'uns 3.000 euros
L'empresari, professor i creador de continguts resident a Andorra Xavi Esquerigüela ha denunciat el robatori que ha patit recentment al vehicle a Barcelona d'on els lladres es van endur articles valorats en uns 3.000 euros. El youtuber explica en una publicació a les xarxes socials que va deixar el cotxe aparcat a un centre comercial de la ciutat i quan va tornar es va trobar el vidre trencat i que li faltava tot el que portava al maleter: una motxilla, uns auriculars i roba esportiva, entre d'altres objectes.
Esquerigüela exposa la situació que va patir i es mostra indignat per la resposta que va rebre del vigilant de l'aparcament i de la policia quan va presentar la denúncia. El creador de continguts català recalca que es va sentir "desprotegit" sent víctima d'un fet delictiu i alerta que va percebre que es normalitzen situacions d'inseguretat que li sobten especialment per la seguretat que hi ha a Andorra on resideix fa gairebé tres anys.
Xavi Esquerigüela relata que li va demanar al vigilant del pàrquing si hi havia càmeres per visualitzar el que havia passat i aquest li va respondre que els robatoris eren habituals, que ja ho mirarien i que anés a la policia a presentar la denúncia. L'emprenedor digital hi va anar a la comissaria i en comentar que li havien robat li van contestar "un altre" i va seure a esperar per fer el tràmit van anar arribant altres persones víctimes de robatoris que van rebre la mateixa resposta: "un altre, segui a esperar".
L'empresari resident al Principat ressalta que en la gravació de les càmeres es veia com tres persones baixaven d'un cotxe, miraven l'interior del seu vehicle, trencaven el vidre i agafaven els articles i lamenta que a la policia no li van fer cas quan va reclamar que es podia fer seguiment perquè es veia la matrícula del cotxe dels delinqüents. Ni tampoc quan va informar que amb el telèfon mòbil podia veure que els auriculars sostrets estaven a Badalona. Esquerigüela subratlla que he fet públic el que li va passar pels danys materials soferts però sobretot per alertar que s'estan normalitzant fets com un robatori "que no són normals". I conclou demanant que després de l'experiència que ha patit "no em digueu egoista per haver-me anat d'Espanya".
