Imprescindible ser a les xarxes

Xavi Esquerigüela fa 15 anys que tenia inquietud per emprendre. Treballava en un taller de cotxes i va decidir fer un canvi radical “per un projecte propi”, i es va endinsar amb 19 anys amb el seu germà en el màrqueting digital. L’aposta li ha anat molt bé i des de fa “tres o quatre anys la cosa està anant bé, tinc resultats i el negoci va creixent”. L’empresari, resident a Andorra, s’ha convertit en emprenedor, conferenciant i professor, i considera que sense màrqueting digital és molt difícil la supervivència d’una empresa. Ho va explicar en una entrevista al programa Parlem-ne, de Diari TV, remarcant que qualsevol negoci o empresa, sigui online o més tradicional, ha de tenir presència al món digital. “S’ha de ser actiu a les xarxes socials i tenir cert posicionament en cercadors com Google, perquè si no estàs fora del mercat”, assegura.

Esquerigüela va reconèixer que en el món dels continguts digitals hi ha “molt fum i frau”, i per desvincular-se d’aquests perfils va recalcar que “s’ha de generar confiança a les xarxes socials”. Ho fa aprofitant Instagram i YouTube, per apropar-se al seu públic objectiu i connectar amb ell “creant molt contingut perquè els usuaris vegin que fa molts anys que estic vinculat al màrqueting digital”. Així, ha ajudat moltes persones a fer el mateix i a crear agències en aquest sector amb formacions que vol que siguin reconegudes per centres educatius. Un objectiu que està treballant amb dues universitats privades d’Andorra per tal d’aportar una part de contingut, ja que ells pel motiu que sigui no tenen capacitat de crear la part digital, no tothom compta amb un històric de 12 anys. “I, per un altre costat, que a mi també em pugui servir per oficialitzar la meva formació i acadèmia”, explica. Creu que aquest és un punt molt important i que pot fer que es desmarqui dels altres que fan el mateix que ell.

“S’ha de ser actiu a les xarxes perquè si no estàs fora del mercat” Xavi Esquerigüela, Emprenedor, conferenciant i professor

Emprendre és fàcil, el que costa és que funcioni, assegura Esquerigüela. Tot i això, explica que no tohom està capacitat per ser emprenedor. I va posar l’exemple de nois joves que li diuen que el que volen és guanyar diners i tenir ingressos passius, i va advertir que pensen que “hi ha algun tipus de negoci que els donarà certs ingressos sense cap mena d’implicació o dedicació i no és així”. Va ressaltar que “només tindrà bons resultats qui estigui disposat a implicar-se durant moltíssimes hores en el negoci, sabent que potser a curt termini no tindrà retorn”. A més, va esmentar com a punt important perquè el negoci funcioni “saber comunicar i connectar amb possibles clients, és a dir, la part de vendes, la comercial”, i també “saber tractar amb les persones”. “Aquestes són les úniques claus, la resta, tota la part tècnica es pot acabar delegant.”

“Tindrà bons resultats qui s’impliqui durant moltes hores en el negoci” Xavi Esquerigüela, Emprenedor, conferenciant i professor

L’empresari, que va arribar fa un parell d’anys, està “molt content de viure al país”, i va destacar que pot desenvolupar el seu negoci digital perfectament des d’Andorra i troba que la seguretat que hi ha “és genial” quan ho compara amb Barcelona. Esquerigüela va assenyalar que ha trobat “un ecosistema d’emprenedors al país”, perfils molt similars al seu que tenen objectius similars, “que és que el seu negoci funcioni i que ho faci bé”.