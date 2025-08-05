REPORTATGE
Un règim de visites en espera per a la nena que rebutja veure el pare
El cas que va publicar el Diari de la menor que es nega a veure el pare es complica encara més amb dues denúncies per part de la família de l’home
La nena de set anys, filla d’una resident espanyola i d’un exresident colombià que va ser expulsat del país després d’acumular un llarg historial delictiu i ingressar dues vegades al centre penitenciari de la Comella –una de les quals per agredir la mare de la menor–, s’ha negat oficialment a veure el pare. Ara, la família de l’home ha presentat dues denúncies davant la policia mentre la dona espera amb por i tensió el desenllaç de l’afer. L’home havia obtingut un permís especial dins del règim de visites per passar temps amb la menor, tot i que, segons relata la mare, havia desatès les darreres trobades i no s’havia fet càrrec de la filla durant els últims cinc anys i mig.
La visita havia de començar divendres passat, però la nena no era al país. L’avís que el pare volia exercir el seu dret va arribar amb només un dia d’antelació, fet que va impedir a la mare deixar desatesa la seva feina i desplaçar-se a Barcelona per recollir la menor, que es trobava amb els avis materns.
La mare tem les repercussions que puguin sorgir arran dels fets
Davant aquesta situació, la família paterna ha interposat dues denúncies contra la mare davant la policia. No obstant això, segons l’advocada de la dona, aquestes accions no haurien de tenir un gran recorregut legal, ja que la mare pot justificar el retard per la manca de temps amb què va rebre l’avís i pel fet que el pare havia incomplert reiteradament el règim de visites.
Un altre element clau és que, segons explica la mare, ella mai s’ha oposat que la seva exparella vegi la menor, sinó que és la mateixa nena qui rebutja mantenir-hi cap contacte, ja que no el reconeix com a pare.
Una mare atemorida
Mentre el cas continua obert, la mare viu amb inquietud l’evolució dels fets. La policia, coneixedora de la situació, li ha indicat que, en cas que el pare o algun membre del seu entorn es presenti al domicili per reclamar la menor, només caldrà que avisi una patrulla, i seria llavors quan la nena podrà expressar personalment que no vol passar aquests dies amb el seu pare. Tot i això, la dona ha manifestat que tem possibles represàlies per part de l’home o del seu entorn.