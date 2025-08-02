TRIBUNALS
Una mare atemorida
El pare d'una nena de set anys expulsat del país per maltractar l’exparella ha aconseguit un permís en règim de visita familiar per passar catorze dies amb la filla al Principat.
La mare d’una nena de set anys, de nacionalitat espanyola i resident al Principat, està atemorida. I és que el pare de la criatura, de qui es va divorciar fa cinc anys i mig, ha aconseguit un permís per visitar-la tot i el seu històric delictiu. L’home, de nacionalitat colombiana i amb residència al país des dels onze anys, va ser expulsat del Principat ara fa un any, després de dos ingressos al centre penitenciari de la Comella, un dels quals per agredir la mare de la nena. Així es fa palès als antecedents de la sentència de separació emesa per la Batllia en data 21 de juny del 2023. Causes d’enfrontaments amb els cossos de seguretat, drogues i de maltractament, fins al punt d’intent d’homicidi completen la cartera delictiva, segons la mare. La suspensió temporal de l’ordre d’expulsió firmada pel ministeri de Justícia en data 31 de juliol del 2025 és totalment incomprensible per a la dona, que assegura tenir por i no fiar-se del seu exmarit. El pare, actualment resident a la Seu d’Urgell, ja es trobaria al país des d’ahir, on pot estar fins al 14 d’agost en règim de visita familiar. Un nucli que inclou la seva mare (àvia de la nena) i la filla, amb qui hauria d’estar sense companyia de l’exparella. Tot això en cas que la nena vulgui, ja que si s’hi nega la policia podria impedir-ho. La visita queda restringida al país i “al bon comportament, qualsevol omissió contrària a les lleis vigents al Principat d’Andorra implicarà la revocació automàtica de la suspensió inexcusable d’abandonar el territori”, tal com consta al document.
La nena, a hores d’ara, encara no està amb el progenitor, a qui, segons la mare, no reconeix com a pare. La parella es va divorciar quan la filla tenia un any i mig i, des de llavors, el pare gairebé no se n’ha fet càrrec. Els darrers permisos en règim de visita de què ha disposat l’home no els ha aprofitat. I la mare va assabentar-se un dia abans que aquest cop sí que volia passar uns dies amb la seva filla. El desconeixement d’aquesta posició va fer que la mare, que estava convençuda que el pare tampoc voldria estar amb la nena, portés la filla a Barcelona de vacances amb els avis materns. Una situació que impedeix al pare estar amb la filla des de l’inici del permís. La mare assegura no poder anar a buscar-la fins dilluns, ja que ella treballa. Serà llavors quan preguntarà a la filla si vol passar un dies amb el pare i, segons la decisió de la nena, la portarà amb el progenitor o es dirigiran al despatx de la policia a comunicar la negativa de la filla. L’àvia paterna, molt en desacord amb l’impediment logístic, hauria amenaçat la mare de denunciar-la per no entregar la nena al seu fill. Un procediment contra el qual podria recórrer, tal com ja van fer-li saber els agents. L’àvia paterna tampoc ha tingut gaire interès al llarg dels anys de passar temps amb la neta, un sentiment recíproc compartit per la petita.
Els antecedents
L’any 2017, quan la parella portava quatre anys de relació a distància, la mare va quedar-se embarassada. En aquells moments, el pare vivia a Andorra i ella a Barcelona, motiu pel qual assegura que no el coneixia en condicions i no s’esperava la conflictivitat de l’home que descobriria més tard. Va ser quan la petita ja tenia sis mesos que mare i filla es van desplaçar a viure al Principat, amb la voluntat d’apropar-se al pare. Tot just coincidint amb l’arribada d’elles, el pare hauria protagonitzat una baralla amb un company que hauria conclòs amb un intent d’homicidi i pel qual va ingressar a la presó. Uns mesos més tard, l’home va obtenir el permís per sortir de la presó per bon comportament i la parella va conviure durant set mesos en nucli familiar.
La convivència va trencar-se poc més de mig any més tard. El pare, en presència de la nena, hauria agredit la mare. Una situació que va portar la mare a patir per la seva vida, segons afirma. El pare va ingressar novament al centre penitenciari. Paral·lelament, va imposar-se-li una ordre d’allunyament envers la mare. Durant l’estada a la presó i en sortir, fins que no va vèncer l’ordre d’allunyament al cap de dos anys, es va impedir al pare veure la nena. Ja en llibertat, l’home va ser avisat pels cossos de seguretat: una més i l’expulsarien del país.
Una nova causa va portar la justícia, finalment, a procedir a l’expulsió el juliol del 2024. Fins al desembre de l’any passat, per primer cop, no va poder tornar al Principat durant sis dies en règim de visita familiar. L’objectiu era veure una filla amb qui gairebé no havia tingut relació, entre la distància i els períodes d’ingrés a la presó. Des de llavors, va rebutjar els següents permisos obtinguts, el de Setmana Santa i el del juliol. I no ha estat fins ara, a l’agost, que ha decidit tornar a veure la seva filla, qui no compartiria les seves intencions, segons la mare.
Cronologia
- AGRESSIÓ DEL PARE A LA MARE L’ANY 2020. El progenitor agredeix la parella, motiu pel qual ingressa al centre penitenciari i rep una ordre d’allunyament vàlida durant dos anys.
- EXPULSIÓ DE L’HOME DEL PAÍS EL 2024. En sortir per segon cop de la presó i tornar a protagonitzar un delicte, el Principat expulsa el pare, que va a viure a la Seu d’Urgell.
- SUSPENSIÓ TEMPORAL DE L’EXPULSIÓ. El pare de la nena rep un permís en règim de visita familiar de catorze dies per poder passar uns dies amb la filla i l’àvia paterna.