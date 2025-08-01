ESCALDES-ENGORDANY
El comú sospesa si el canvi de tarifes pot comportar rescindir el contracte
La corporació té clar que es tracta d’una infracció molt greu i l’expedient haurà de precisar la sanció a la concessionària
El comú d’Escaldes-Engordany estudia si l’actuació de l’empresa concessionària del pàrquing Centre, Empark, pot derivar en l’obertura d’un expedient per una infracció que és considera molt greu. El motiu és la modificació unilateral de les tarifes d’aparcament, que es va aplicar el desembre passat sense l’autorització prèvia de la junta de govern, tal com estipula el contracte. Segons ha pogut saber el Diari, aquest incompliment podria acabar suposant la rescissió del contracte i, per tant, la recuperació de la concessió per part de la corporació.
El cas ha anat prenent força amb el pas de les setmanes. La intervenció comunal va alertar d’una rebaixa de tarifes no validada pel comú que podria haver comportat un perjudici econòmic per a les arques públiques. El contracte preveu que l’empresa concessionària ha d’ingressar al comú una part proporcional en funció de les tarifes aplicades. Reduir els preus sense autorització pot haver afectat directament els diners que li corresponien a la corporació.
L’incompliment pot provocar accions legals contra l’empresa
Fonts coneixedores el cas apunten que la infracció està catalogada com a molt greu, segons els termes del mateix contracte, i que aquesta mena de vulneració pot arribar a justificar la resolució anticipada del vincle entre Empark i el comú. A hores d’ara, l’empresa ja ha estat informada oficialment del conflicte i la corporació es troba pendent de rebre l’informe econòmic encarregat, considerat clau per quantificar l’abast de la possible pèrdua d’ingressos.
Paral·lelament, el conseller David Pérez, directiu d’Empark, ha estat apartat de manera cautelar de la junta de govern. Té fins avui per presentar al·legacions. La seva actuació, segons fonts properes, podria haver tingut una responsabilitat directa en el canvi de tarifes, tot i que des del PS es defensa que mai no ha participat en decisions que afectessin la concessió. Amb tot, el comú analitza si hi ha incompatibilitat de funcions pel seu doble paper públic i privat. Les fonts asseguren que en la condició de responsable de l’empresa s’encarregava de fer les gestions i els tràmits amb la corporació, i incideixen a apuntar cap al conseller com a responsable d’aquest conflicte que, afegeixen, pot comportar perudicis al comú i també a l’empresa.
Fonts consultades no descarten que, si es confirma l’incompliment i la repercussió econòmica, es pugui obrir un procediment que provoqui la recuperació del pàrquing per la corporació. Aquest escenari, però, requeriria una anàlisi jurídica prèvia i podria derivar en una batalla legal si l’empresa impugna la decisió.
De moment, tot queda en mans dels informes encarregats i de les al·legacions que presenti Pérez, en un afer que ha tensat l’equilibri polític dins de la majoria comunal.
La cònsol, Rosa Gili, va assegurar ahir després de la sessió de comú que s’ha actuat “amb responsabilitat i respecte per la legalitat”, i va explicar que la decisió d’apartar Pérez es basa en la recomanació arran d’una clàusula contractual que impedeix que membres del comú tinguin vincles amb empreses adjudicatàries. Per la seva banda, la consellera demòcrata Anna Garcia va afirmar que la minoria va ser informada fa pocs dies i va demanar que el procés no s’allargui innecessàriament.