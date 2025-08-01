Ciclisme
Mobilitat recomana evitar circular pels ports afectats per la Purito diumenge
Més de 2.000 ciclistes recorreran diverses carreteres del país entre les 8 i les 16.30 hores
El servei de mobilitat ha recomanat evitar circular pels ports i colls afectats per la Purito diumenge. La marxa ciclista comptarà amb més de 2.000 participants que recorreran diverses carreteres del país entre les vuit del matí i dos quarts de cinc de la tarda. Mobilitat també informa que romandrà tancat el carril lent en sentit nord, entre la rotonda d'Aixovall i la rotonda de la Comella, des de dos quarts d'una del migdia fins a les 16.30 hores.
Els tams afectats es concentren al centre i sud del país, amb carreteres afectades com la General 2 a Escaldes i Canillo, la General 3 a Ordino o el centre de Sant Julià de Lòria o Encamp.
ESPORTS
