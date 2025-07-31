CICLISME
Cinc anys més de la Purito
L’organització de la marxa i el comú de Sant Julià amplien el vincle i seguiran junts durant un lustre més
La marxa cicloturista La Purito Andorra, organitzada per l’exciclista resident Joaquim Purito Rodríguez, arribarà diumenge a la novena edició superant els 2.000 participants (hi ha 2.162 inscrits), en una prova que té encara molt recorregut per davant. I és que durant la presentació d’ahir, l’organitzador i el comú de Sant Julià de Lòria van confirmar la renovació del contracte entre les dues parts per realitzar la marxa cinc anys més. “És una marxa que ha ajudat a posicionar el nostre país i la parròquia com a territori de referència en el ciclisme amb els nostres ports”, va declarar el cònsol major de Sant Julià de Lòria, Cerni Cairat, que va afegir a continuació que “estem molt contents de com funciona l’organització. Hem agafat el compromís de renovar el contracte per als següents cinc anys, ja que està més que justificat”. En la mateixa línia, Rodríguez va destacar que “La Purito va néixer aquí perquè vam veure el recorregut que es podia fer per a la Vuelta, vam fer-hi voltes i Sant Julià de Lòria va ser el quilòmetre zero i la primera a apostar per nosaltres”, i va agregar que “van dir que veien aquest projecte i volien formar part d’una prova de país, d’una marxa cicloturista especial que està dintre del calendari internacional de les proves més importants, i prova d’això és tota la gent que ve de fora”.
Des del comú lauredià, Cairat va voler destacar l’impacte que suposa aquesta prova a la parròquia, i va assenyalar que “és un esdeveniment que deixa molta empremta i omple hotels, restaurants i comerços, i ens projecta com a punt de trobada en l’àmbit esportiu”, i va manifestar que “és una activitat que ajuda a dinamitzar i donar feina al teixit comercial de la parròquia, és un clar exemple que la col·laboració publicoprivada funciona i genera impacte positiu”, a més de cloure que “La Purito és molt més que una cursa, és una festa de l’esport i de la muntanya”.
Una edició especial
Joaquim Purito Rodríguez va admetre que la d’enguany serà una edició especial, ja que el corredor homenatjat serà l’exciclista de l’equip Movistar, Alejandro Valverde, “un amic i company”, per Rodríguez, i que “a més em va guanyar a l’etapa de la Vuelta que va arribar a la Gallina”, un fet que “no li perdonaré mai, així que l’haurem d’estirar de les orelles”, va comentar entre riures. La marxa comptarà amb 2.162 inscrits als tres recorreguts disponibles, amb gairebé un 10% de participació femenina, i amb 185 corredors del país, tot i que se n’han inscrit de llocs com Costa Rica, els Estats Units o el Japó. Sobre les possibilitats que la marxa creixi encara més en participació, Rodríguez va explicar que és “inviable”, ja que el 2019 es van fregar els 3.000 corredors i va ser complicat pel tema organitzatiu i d’espais, i més tenint en compte que la marxa es fa amb el trànsit obert.
L’acció del cap de setmana arrencarà dissabte a Sant Julià de Lòria, on hi haurà instal·lada una fira amb els patrocinadors de l’esdeveniment, i també on hi haurà la recollida de dorsals i la reunió prèvia a la cursa. També dissabte, Encamp acollirà La Purito Kids, la prova per als joves en format de gimcana ciclista. Ja diumenge, la plaça de la Germandat de Sant Julià de Lòria acollirà l’inici de les tres distàncies de la marxa, totes elles amb final als Cortals d’Encamp.