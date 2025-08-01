Successos
El cos de la noia argentina serà repatriat gràcies al govern de Córdoba i a les donacions
La família demana que no es facin més donacions
El cos de la noia argentina morta dimecres a la matinada a Andorra, serà repatriat gràcies al govern de Córdoba (Argentina) i a les donacions de particulars. Així ho ha anunciat la família de la jove en un comunicat aquest matí, on agraeix les mostres de suport i afirma que "ja s'han reunit els diners per tirar endavant els tràmits corresponents". La família també demana que "no es facin més donacions".
El comunicat expressa el profund agraïment de la família a "amics, familiars, veïns i a tota la societat pel suport rebut en aquest moment d'immens dolor. Així com un especial reconeixement a l'alcalde de Villa Dolores, Maximiliano Rivarola, i a tot el seu equip per les gestions realitzades davant el govern provincial".