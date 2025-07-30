Òbit
La família d'una jove argentina morta a Andorra demana ajuda per repatriar el cos
Alejandra Steinbach estava fent la temporada d'estiu amb la parella
Alejandra Steinbach, una jove argentina que estava fent la temporada d'estiu al Principat ha mort sobtadament aquesta matinada. Segons informa la cadena argentina TN, la jove de 29 anys hauria mort després de patir una aturada cardiorespiratòria, a l'espera dels resultats de l'autòpsia. La família demana ajuda per repatriar el cos o dur a terme la cremació. "No hi ha cobertura, no hi ha forma de rebre ajuda estatal. Tot corre pel nostre compte. El trasllat del cos, o inclús la cremació, costa molts diners. No tenim forma d'afrontar això sense ajuda", han relatat familiars de la víctima a TN. Aquest fet ha provocat una onada de solidaritat de la comunitat argentina que ha començat a recaptar diners a través de les xarxes socials per ajudar a la família.
Steinbach havia arribat feia poc més d'un mes al Principat i tenia la targeta de residència, però encara no estava donada d'alta a la CASS. La jove convivia amb la seva parella en un pis al Principat, on també viu la seva germana.