Alerta al Japó
"Vam estar set hores aturats al mig del mar"
Testimoni directe de tres andorrans afectats per l'alerta de tsunami al Japó
Meri Garcia, el seu marit i el seu fill van viure moments de tensió en el tram final d’un creuer entre Shanghai i Tòquio. Quan el vaixell estava a punt d’atracar al port de la capital japonesa, una alerta de tsunami emesa per les autoritats nipones va obligar a suspendre l’arribada de l’embarcació.
“Van començar a sonar tots els mòbils a l’hora”, explica Garcia, en referència al sistema d’alertes massives que es va activar davant el risc d’onades provocades per un sisme submarí, "semblava una escena de pel·lícula". Immediatament, el govern japonès va tancar el port de Tòquio i va ordenar l’evacuació de la població en zones costaneres. El creuer, amb centenars de passatgers a bord, es va veure obligat a quedar-se ancorat en alta mar durant hores. “Vam estar set hores aturats al mig del mar”, relata l’andorrana.
La preocupació entre els passatgers contrastava amb la serenor del personal del vaixell. “Ens van dir que el lloc més segur durant un tsunami és un vaixell”, comenta Meri Garcia. Tot i estar molt “inquiets”, assegura que van intentar mantenir la calma i continuar amb la rutina habitual: “Nosaltres vam seguir com si res, prenent el sol a la piscina i amb la música a tope”.
Després de més de set hores al mig del Pacífic, uns vaixells auxiliars van arribar per subministrar combustible al creuer, que ha reprès la navegació de tornada cap a Shanghai. Es preveu que hi arribin dissabte, i des d’allà faran el trasllat a l’aeroport per volar de tornada a Barcelona. “Ja tenim ganes de tornar”, conclou Garcia.
NACIONAL
Govern localitza tres residents a la zona en alerta de tsunami del Japó
Àlex Ripoll