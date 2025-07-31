CONSELL DE MINISTRES
Govern localitza tres residents a la zona en alerta de tsunami del Japó
L’executiu confirma que els viatgers “es troben fora de perill i en bon estat”
El Govern va contactar ahir amb vuit ciutadans andorrans que es trobaven al Japó en el moment que es va activar l’alerta per tsunami arran d’un terratrèmol de magnitud 8,8 registrat a la península de Kamtxatka, a Rússia, durant la matinada de dimarts. Tres d’aquests residents es trobaven a zones properes a la costa del Pacífic, mentre que els cinc restants es trobaven en àrees més interiors del país.
“Ens hi hem posat en contacte i tots ells es troben fora de perill i en bon estat”, va assegurar el ministre Guillem Casal durant la roda de premsa posterior al consell de ministres. Al llarg de la tarda d’ahir, les autoritats japoneses van desactivar l’alerta per tsunami. Casal va aprofitar per destacar la importància d’inscriure’s al registre de viatgers, ja que “és una eina fonamental per localitzar les persones en situacions com aquesta”. Segons va detallar, alguns dels andorrans van ser localitzats gràcies a aquest registre, mentre que d’altres van contactar directament amb el Govern per iniciativa pròpia.
El sisme va desencadenar alertes de tsunami en diverses zones del Pacífic, incloent-hi països turístics com el Japó, els Estats Units (Hawaii) i les Filipines. Els avisos es van relaxar durant la tarda a bona part dels territoris en alerta.
El Govern va emetre ahir a primera hora una alerta adreçada als nacionals i residents que es trobin a les zones afectades, instant-los a seguir les indicacions de les autoritats locals i, en cas de necessitat d’assistència consular urgent, a contactar al telèfon +376 324 292.
ACORDS
Llum verda al pagament de 200.000 euros del segon semestre del 2024 per a la cogestió, explotació i promoció, i també s’ha adjudicat el servei de bus. El concurs públic l’ha obtingut l’empresa Novatel per un total de 69.940,00 euros anuals.
TÚNEL DE ROCAFORT
El Govern ha adjudicat els treballs de control de qualitat de les obres de la fase 2 del túnel de Rocafort, per un import de 427.437,31 euros.
FINANÇAMENT DE LA CASS
Aprovat el 100% del finançament per part de la CASS del medicament indicat per al tractament de pacients amb hipertensió arterial pulmonar.
NOUS CAMINS VERDS
Medi Ambient adjudica la redacció del projecte per desplegar nous camins verds entre Encamp i Canillo amb espais per caminar sense trànsit.