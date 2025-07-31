Socialdemòcrates
Baró proposa una revalorització de salaris i pensions per llei
El president del Partit Socialdemòcrata afirma que "Andorra ha deixat de ser un país per viure, per ser un país per sobreviure"
El president del Partit Socialdemòcrata, Pere Baró, proposar una revalorització per llei dels salaris i les pensions, així com una reforma fiscal i una llei que reguli l'habitatge. Ho ha fet en relació amb l'enquesta de condicions de vida del 2024, on s'exposa que el 20% de la població més benestant "cobra set vegades més" que el 20% amb menys recursos. Baró ha denunciat que "la fractura social és cada vegada més gran" i que "l'estat està totalment assistit, ja que sense prestacions socials, el 24,5% de la població estaria en risc de pobresa".
Joan Ramon Baiges