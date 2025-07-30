Andorra la Vella
Torres lamenta la unilateralitat del comú en la presentació de l'Espai Capital
El ministre l'ha valorat com "una bona solució provisional"
El ministre de Turisme i Comerç, Jordi Torres, ha lamentat la unilateralitat del comú d'Andorra la Vella en presentar el projecte Espai Capital, "treballat conjuntament -amb Govern i Andorra Turisme- des de fa diversos mesos en benefici de l'interès públic". Així ho ha expressat el ministre, tot apuntant que ho considera "una bona solució provisional", mentre es treballa en un projecte definitiu i consolidat.
En les diverses reunions de treball mantingudes amb el comú, el Govern ha expressat, segons ha explicat el ministre Torres, que la instal·lació d’un envelat provisional davant de l’edifici administratiu al carrer Prat de la Creu permetrà donar resposta a les necessitats actuals. "Ara bé, caldrà trobar un nou espai per a un futur multifuncional que pugui acollir els espectacles culturals i esportius que han de completar i afegir-se als atractius turístics que han de millorar l’oferta de cara a un perfil de visitant que té interès i viatja mogut pel consum d’oci de qualitat", ha esmentat Torres. En aquest sentit, el ministre ha aclarit que el Museu Nacional continua sent una prioritat del Govern.
NACIONAL
L’antiga plaça de braus té projecte
Blanca Castellví