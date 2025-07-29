PLA URBANÍSTIC
L’antiga plaça de braus té projecte
El comú presenta una proposta per a la parcel·la davant del Govern i s’allunya de la iniciativa conjunta amb l’executiu
El comú d’Andorra la Vella materialitza el projecte d’una àrea per a la ciutadania a l’antiga plaça de braus. La corporació ha tirat pel dret i amb la iniciativa crearà un espai públic i firal que substituirà la formulació de l’edifici multifuncional i museu nacional, la darrera plantejada. Una construcció que s’havia de projectar de la mà del Govern. L’Espai Capital, com s’anomena el nou pla urbanístic, està concebut com un punt de trobada. “El primer pròsit era generar un nou espai públic vital per als ciutadans”, va assegurar el cònsol major d’Andorra la Vella, Sergi González, ahir en la presentació del projecte. El comú ha mogut fitxa i la pilota, ara, està a la teulada del Govern. L’executiu haurà d’adaptar-se, si vol, a l’enfocament de la parròquia. “Nosaltres ja hem fet els deures, estem molt contents de presentar l’Espai Capital, creiem que serà molt bo per a Andorra la Vella i a partir d’aquí la resta que faci els seus”, va afirmar la cònsol menor de la capital, Olalla Losada. La proposta es va lliurar al Govern al febrer.
L’estructuració de l’indret es dividirà en tres àrees: una plaça pública a peu del carrer Prat de la Creu amb un pàrquing soterrat (garantirà l’aparcament al Parc Central durant la fira); un recinte firal desmuntable, escalable i reubicable, i una nova connexió directa amb el passeig del riu. La plaça pública actuarà com a espai d’ús quotidià per a la ciutadania, amb la voluntat que esdevingui un punt de trobada obert. El recinte firal esdevindrà un equipament per acollir activitats culturals, esportives, socials i comercials. El projecte també comportarà la dignificació de l’indret amb l’ampliació dels espais verds i una accessiblitat adaptada i eficient al passeig del riu.
Estabilitat assegurada
L’Espai Capital, amb una superfície total de 10.500 metres quadrats, s’ubicarà en un recinte conformat per una parcel·la pública de 2.500 i una altra de privada de 8.000, arrendada pel comú. La corporació, per tal d’assegurar-se’n “l’estabilitat a llarg termini”, aprovarà durant la sessió de consell de comú de dijous un nou contracte de lloguer per un període de 25 anys, pel cost de 30.000 euros mensuals. Un acord que suposarà un estalvi de més de quatre milions d’euros que permetrà eliminar el cost recurrent de 600.000 euros del lloguer de la carpa de la Fira i els escenaris.
La corporació preveu treure a concurs el plantejament de l’Espai Capital a final d’any com a únic projecte, tant pel que fa a la construcció com a la gestió. El pressupost es posarà sobre la taula, més endavant, coincidint amb l’elaboració del projecte tècnic. I l’entrada en funcionament, tot i no estar encara tancada, ve marcada per la fita de poder acollir la Fira del 2027. “Treballarem perquè es pugui dur a terme”, va assegurar González. El comú ha fet les primeres passes per materialitzar una proposta que va fer arribar ara fa cinc mesos al Govern. “L’Espai Capital té aquesta direcció, no podem estar esperant i vetllarem perquè el que s’hi faci vagi d’acord amb la nostra manera d’entendre la parròquia”, va sentenciar Losada.
L'ESPAI CAPITAL RESPONDRÀ AL DÈFICIT DE ZONES PER ACOLLIR ACTIVITATS
El plantejament també busca respondre a les necessitats culturals i convertir-se en un espai polivalent, amb equipament per a grans formats i una atracció per a nous esdeveniments. La branca esportiva també tindrà lloc a l’Espai Capital. El projecte permetrà ampliar les instal·lacions comunals i fomentar l’esport de base i amateur per atraure esdeveniments i competicions.
La Fira trobarà a l’Espai Capital una localització estable on també s’hi podran apropar altres esdeveniments de gran impacte per promoure el sector comercial, fet que permetrà dinamitzar el comerç i les empreses locals, a la vegada que consolidar la parròquia com a motor econòmic.