El ministre portaveu, Guillem Casal, ha expressat el rebuig de Govern davant algunes falsedats contingudes a l'informe elaborat per Stop Violències i Diversand. L'executiu ha expressat el seu desacord a algunes informacions expressades que ha catalogat d'"incertes".
Segons l'informe presentat, les dones víctimes de violència de gènere estan desprotegides, una afirmació que, segons Casal, "està molt allunyada de la realitat". El ministre portaveu ha recordat el servei d'atenció a les víctimes que "és una referència al país" i que ja està consolidat "amb una assistència personalitzada i directa".
Casal ha negat que les víctimes tinguin dificultat d'accés a la justícia i ha assenyalat que les persones en aquesta situació poden tenir assistència jurídica d'ofici. També ha recordat que l'Estat serà el subsidiari per les sancions de les quals no es facin càrrec els agressors, i que posteriorment es demanaran. El ministre ha assegurat que el Govern sí recull els feminicidis i que, enguany, no n'hi ha hagut cap.