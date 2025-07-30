CRISI HUMANITÀRIA
Andorra Endavant demana neutralitat en el posicionament sobre Palestina
El partit recorda que el Consell General va rebutjar el reconeixement de l’Estat palestí i reclama respecte per la sobirania parlamentària
Andorra Endavant ha expressat aquest dimarts la seva “preocupació” per les declaracions de la ministra d’Afers Exteriors, Imma Tor, en relació amb un possible reconeixement de Palestina com a Estat. En un comunicat, la formació ha remarcat que el Consell General ja va rebutjar aquesta proposta durant el Debat d’Orientació Política del mes de juny, i ha recordat que els grups parlamentaris d’Andorra Endavant, Demòcrates i Ciutadans Compromesos van votar en contra de la resolució impulsada pel PS i Concòrdia.
“El Consell General representa la sobirania nacional i la seva decisió s’ha de respectar”, ha indicat la formació, que ha criticat que l’executiu actuï “al marge de la voluntat del legislatiu”.
Des del partit han insistit en la complexitat del conflicte a l’Orient Mitjà i han assenyalat que “el règim de Hamas no representa els valors que defensem com a país democràtic i occidental”. Davant aquest escenari, Andorra Endavant defensa que el país mantingui una posició de neutralitat activa. Proposen que, en votacions sobre el conflicte en instàncies internacionals, Andorra s’absenti de la sala, “com fan altres països neutrals”, per preservar la cohesió interna i evitar pressions externes.